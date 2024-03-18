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Хави: «Возможно, Левандовски провёл свой лучший матч за «Барселону»

18 Марта 2024 • 11:58 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес остался доволен игрой нападающего Роберта Левандовски в матче против мадридского «Атлетико». 35-летний поляк отметилс голом и двумя ассистами, что помогло «Барселоне» нанести «Атлетико» первое домашнее поражение в сезоне (3:0).

«Возможно, Левандовски провёл свой лучший матч за «Барселону», – сказал Хави на пресс-конференции.

Левандовский выступает за «Барселону» с лета 2022 года, когда перебрался из мюнхенской «Баварии». В этом розыгрыше чемпионата Испании польский форвард записал на свой актив 13 голов и 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что летом Роберт может отправиться в Саудовскую Аравию.

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Барселона Хавьер Эрнандес Роберт Левандовски ещё теги

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БАРСЕЛОНА ЛАС-ПАЛЬМАС
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