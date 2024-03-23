Алехандро Бальде: «Стараюсь прислушиваться к советам Канселу»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде рассказал, как Жоау Канселу делится с ним своим опытом.

29-летний португалец, также играющий на фланге защиты, выступает за «сине-гранатовых» с начала текущего сезона – он арендован у «Манчестер Сити».

«Я стараюсь прислушиваться к Жоау, он делится со мной советами, – высказывается 20-летний Бальде. – Мне повезло находиться в одной команде с такими игроками и учиться у них», – цитируют испанские СМИ молодого испанца.

Алехандро Бальде дебютировал за первую команду «Барселоны» в сентябре 2021 года под руководством Рональда Кумана. На счету футболиста 79 матчей за каталонцев во всех турнирах.