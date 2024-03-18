Левандовски: «С «ПСЖ» мы сыграем в таком же стиле, как и с «Атлетико»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски дал понять, что его команда собирается сыграть с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов в том же стиле, что и прошлым вечером с мадридским «Атлетико». Напомним, поляк вчера отметился голом и помог «Барселоне» добыть разгромную победу 3:0 на выезде.

«С «ПСЖ» мы сыграем в таком же стиле, как и с «Атлетико». Возможно, даже лучше. Это является нашей целью. Мы знаем, как это делать. У нашей команды есть большой потенциал», – цитирует Левандовски Barca Universal.

35-летний Роберт в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился 13 голами и 8 результативными передачами.