Фелиш: «Фанаты «Атлетико» понятия не имеют, что произошло со мной в клубе»

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш ответил болельщикам мадридского «Атлетико», которые встретили португальца свистом на «Ванда Метрополитано» во время матча чемпионата Испании. Напомним, Фелиш вчера открыл счёт и помог «Барселоне» добыть разгромную победу на выезде (3:0).

«Фанаты «Атлетико» понятия не имеют, что произошло со мной в клубе. Я понимаю их, но не хочу казаться настолько плохим парнем. Даже мои отношения с игроками «Атлетико» очень хороши», – сказал Фелиш в интервью ESPN.

Фелиш до сих пор принадлежит «Атлетико», а за «Барселону» португалец выступает на правах аренды. «Сине-гранатовые» хотели бы оставить нападающего минимум ещё на один сезон.