Канселу — о словах Гвардиолы: «Это ложь! Я никогда не был плохим товарищем по команде»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Барселону», отреагировал на слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы о том, что португалец плохо воспринял потерю места в стартовом составе команды.

По мнению Канселу, такими заявлениями «Манчестер Сити» проявляет к нему неблагодарность.

«Была сказана ложь! Я никогда не был плохим товарищем по команде. Вы можете спросить об этом у любого, например, у Аке или Льюиса», — цитирует Канселу A Bola.

В текущем сезоне Канселу провёл за «Барселону» 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее 29-летний футболист заявлял, что мечтает выступать только за «сине-гранатовых».