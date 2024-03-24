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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде избежал травмы, у защитника ушиб

24 Марта 2024 • 11:28 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде избежал травмы в товарищеском матче за сборную Франции против Германии. Как сообщает журналист Сабер Десфарже, футболист отделался ушибом колена.

Пока неизвестно, останется ли Кунде в расположении сборной Франции или же вернётся в «Барселону», чтобы поскорее залечить свой ушиб.

Напомним, вскоре «сине-гранатовых» ожидает противостояние с французским «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Каталонская команда сыграет на этой стадии турнира впервые с 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Кунде летом. Француз интересен клубам из Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде

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