Кунде избежал травмы, у защитника ушиб

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде избежал травмы в товарищеском матче за сборную Франции против Германии. Как сообщает журналист Сабер Десфарже, футболист отделался ушибом колена.

Пока неизвестно, останется ли Кунде в расположении сборной Франции или же вернётся в «Барселону», чтобы поскорее залечить свой ушиб.

Напомним, вскоре «сине-гранатовых» ожидает противостояние с французским «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Каталонская команда сыграет на этой стадии турнира впервые с 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Кунде летом. Француз интересен клубам из Английской премьер-лиги.