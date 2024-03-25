Каталонская «Барселона» хочет сохранить в команде португальского защитника Жоау Канселу, контракт которого принадлежит «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Луис Рохо.

По информации источника, сейчас «Барселона» ищет различные варианты, при которых сможет сохранить Канселу. Отмечается, что клуб планирует продлить аренду 29-летнего футболиста еще на один сезон.

В текущей кампании Канселу принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.