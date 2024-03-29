«Барселона» поставила крест на защитнике

«Барселона» строит планы на следующий сезон. Как стало известно журналистам издания Sport, в каталонском клубе поставили крест на защитнике Иньиго Мартинесе – 32-летний футболист не входит в планы «сине-гранатовых».

Отмечается, что решению «Барселоны» по Мартинесу поспособствовал прогресс Пау Кубарси – молодой защитник стал активно играть за первую команду.

«Барселона» поможет Иньиго Мартинесу найти новый клуб. Не исключено, что каталонцы даже компенсируют игроку разницу в зарплате, хотя такой сценарий источник называет маловероятным.

Портал Transfermarkt оценивает Мартинеса в 6 миллионов евро.