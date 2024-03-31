Хави – о своём уходе: «Это лучше для клуба, чем увольнение по ходу сезона»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на очередной вопрос о своём решении уйти.

Журналисты регулярно спрашивают у тренера, не пересмотрел ли тот решение покинуть клуб по окончании сезона. Испанец всякий раз отвечает отрицательно, и после победы над «Лас-Пальмасом» (1:0) ситуация не изменилась.

«Моё будущее? Сейчас нужно отдохнуть и подумать о матче с «ПСЖ». Ситуация не меняется от матча к матчу. Для клуба лучше, когда тренер остаётся до конца сезона, чем увольнение по ходу кампании», – приводит Barca Universal комментарии Хави.

Поединок четвертьфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 апреля.