Ферран Торрес вернётся в строй после международной паузы

Нападающий каталонской «Барселоны» в скором времени должен вернуться в строй. Как сообщает издание Mundo Deportivo, испанец должен возобновить тренировки по окончании международной паузы в конце этого месяца.

Напомним, из-за своей травмы Торрес пропустил несколько важных матчей «Барселоны», включая поединки с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Ферран готов помочь своей команде в решающей части сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Торрес отметился семью голами и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что руководство может продать Феррана ближайшим летом.