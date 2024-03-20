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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес вернётся в строй после международной паузы

20 Марта 2024 • 16:23 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Нападающий каталонской «Барселоны» в скором времени должен вернуться в строй. Как сообщает издание Mundo Deportivo, испанец должен возобновить тренировки по окончании международной паузы в конце этого месяца.

Напомним, из-за своей травмы Торрес пропустил несколько важных матчей «Барселоны», включая поединки с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Ферран готов помочь своей команде в решающей части сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Торрес отметился семью голами и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что руководство может продать Феррана ближайшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес

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