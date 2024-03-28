Нагельсманн считает, что Гюндогану не хватает свежести

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что думает о состоянии полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана.

33-летний футболист является ключевой фигурой для «сине-гранатовых» в дебютном сезоне после переезда из Англии: немецкий хавбек провёл более 90% от возможного количества игровых минут в рамках Ла Лиги и Лиги чемпионов.

По словам Нагельсманна, загруженность в «Барселоне» сказывается на форме Гюндогана: «Илкай выглядит менее свежим, чем обычно, ведь в «Барселоне» он проводит по 90 минут в каждом матче», – цитирует Barca Universal тренера немецкой национальной команды.

Гюндоган вышел в старте в недавних товарищеских поединках сборной Германии против Франции и Нидерландов, отыграв до 72-й и 59-й минуты соответственно.