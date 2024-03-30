Левандовски отказал клубу из Саудовской Аравии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отказался от трансфера в Саудовскую Аравию. По информации от издания Sport, поляк не стал принимать предложение местного клуба, несмотря на огромную зарплату, которая предлагалась в контракте.

По сведениям источника, Левандовски намерен остаться в «Барселоне» и как минимум отработать свой контракт до конца. Напомним, соглашение поляка с «сине-гранатовыми» истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 13 голов в чемпионате Испании. 35-летний нападающий проводит вторую кампанию за «Барселону» после трансфера из мюнхенской «Баварии».