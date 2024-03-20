В «Барселоне» считают, что Хави вполне может остаться

Будущее главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса остаётся загадкой.

Специалист неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не передумает уходить по окончании сезона. Несмотря на это, по слухам, Хави всё же могут уговорить остаться, если «сине-гранатовые» преуспеют в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме того, как сообщает El Partidazo de COPE, на сегодняшний день никто в «Барселоне» не считает скорый уход тренера на 100% решённым вопросом. Внутри клуба вполне допускают, что наставник продолжит работу в новом сезоне.

Напомним, что Хави Эрнандес публично объявил о своём решении покинуть «Барселону» после поражения от «Вильярреала» в конце января (3:5).