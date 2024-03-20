Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» считают, что Хави вполне может остаться слухи

20 Марта 2024 • 03:55 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Будущее главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса остаётся загадкой.

Специалист неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не передумает уходить по окончании сезона. Несмотря на это, по слухам, Хави всё же могут уговорить остаться, если «сине-гранатовые» преуспеют в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме того, как сообщает El Partidazo de COPE, на сегодняшний день никто в «Барселоне» не считает скорый уход тренера на 100% решённым вопросом. Внутри клуба вполне допускают, что наставник продолжит работу в новом сезоне.

Напомним, что Хави Эрнандес публично объявил о своём решении покинуть «Барселону» после поражения от «Вильярреала» в конце января (3:5).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

Новости по матчу

Сегодня, 20 Марта
03:55
В «Барселоне» считают, что Хави вполне может остаться
19 Марта
23:37
Полузащитник «Атлетика»: «Трудно поверить, что Ямалю и Кубарси всего 16 и 17 лет»
23:12
Кубарси: «Хави очень помогает молодым игрокам «Барселоны»
22:18
Карвахаль: «Уверен, Педри справится с проблемами»
21:36
Кубарси: «Постоянное давление делает игроков «Барселоны» сильнее»
14:46
Рафинья не хочет покидать «Барселону»
12:05
Кубарси: «Побить рекорд Рамоса? Тогда моя мечта станет реальностью»
11:55
«Барселона» не теряет надежд оставить Хави
10:49
Фермин Лопес: «Мы всё ещё верим, что сможем выиграть Ла Лигу»
10:44
Канселу: «Пепе говорил мне, что я являюсь игроком для «Реала»
10:31
Фермин Лопес: «Нам будет не хватать Хави»
18 Марта
15:10
Кристенсен не поедет в расположение сборной Дании из-за травмы
14:16
В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу 1
13:00
Хави: «Посвящаем победу над «Атлетико» Канселу»
12:52
Хави: «Форт отлично сыграл против «Атлетико» 1
12:46
Хави не исключает победу «Барселоны» в Ла Лиге 3
12:40
Фелиш – о победе 3:0 над «Атлетико»: «Они не проигрывали дома весь сезон»
11:58
Хави: «Возможно, Левандовски провёл свой лучший матч за «Барселону»
11:47
Хави прокомментировал игру Фелиша в матче с «Атлетико»
11:43
Левандовски: «С «ПСЖ» мы сыграем в таком же стиле, как и с «Атлетико»
11:33
Фелиш: «Фанаты «Атлетико» понятия не имеют, что произошло со мной в клубе»
17 Марта
22:55
Пике рассказал о завершении карьеры: «Футбол – это работа, а не хобби»
20:55
Пике считает, что интерес к просмотру футбола падает: «Он конкурирует с Netflix, YouTube и TikTok»
12 Марта
11:09
«Барселона» решила продать летом двух центральных защитников
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЛАС-ПАЛЬМАС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
03:55 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» считают, что Хави вполне может остаться слухи
03:41 · Германия. Бундеслига
Кроос: «Мне хватило одной тренировки, чтобы понять, на что способен Мусиала»
02:59 · Испания. Ла Лига
Кубарси – о награде лучшему игроку матча в Лиге чемпионов: «Я подумал, что это розыгрыш»
02:48 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Похоже, Мбаппе действительно может перейти в «Реал»
02:40 · Англия. Премьер-лига
Дорогостоящий игрок «Манчестер Юнайтед» мечтает выступать за «Реал» слухи
02:21 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделает выгодное предложение Лунину слухи
02:02 · Германия. Бундеслига
Эберль: «Реал» не связывался с «Баварией» по Дэвису»
01:50 · Испания. Ла Лига
Игрок «Жироны» Коуто – о матче с «Реалом»: «Я просил Винисиуса успокоиться»
01:42 · Испания. Ла Лига
Депай: «Если бы люди знали, как много я работаю над собой, то уважали бы меня больше»
00:52 · Англия. Премьер-лига
Коуто: «Надеюсь, смогу поиграть под руководством Гвардиолы»
00:34 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на форварда «ПСЖ» слухи
00:05 · Англия. Премьер-лига
Коуто высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»
19 Марта
23:37 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Атлетика»: «Трудно поверить, что Ямалю и Кубарси всего 16 и 17 лет»
23:12 · Испания. Ла Лига
Кубарси: «Хави очень помогает молодым игрокам «Барселоны»
23:02 · Испания. Ла Лига
Стало известно о процессе восстановления защитника «Реала» Алабы
Все новости
Рекомендуем