Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сделал выбор, куда хотел бы перейти летом при наличии предложений от «Реала» и «Барселоны». По информации от Mundo Deportivo, норвежец перебрался бы в каталонскую команду, так как в Мадриде скоро появится своя суперзвезда в лице Килиана Мбаппе.

Если верить источнику, Холанн считает, что его переход в «Барселону» мог бы вдохнуть в соперничество с «Реалом» новые краски. Впрочем, «сине-гранатовые» вряд ли смогут пригласить лучшего бомбардира АПЛ ближайшим летом. Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте Эрлинга составляет 150 миллионов евро.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Холанн отметился 18 голами и 5 ассистами.