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Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»

26 Марта 2024 • 11:40 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сделал выбор, куда хотел бы перейти летом при наличии предложений от «Реала» и «Барселоны». По информации от Mundo Deportivo, норвежец перебрался бы в каталонскую команду, так как в Мадриде скоро появится своя суперзвезда в лице Килиана Мбаппе.

Если верить источнику, Холанн считает, что его переход в «Барселону» мог бы вдохнуть в соперничество с «Реалом» новые краски. Впрочем, «сине-гранатовые» вряд ли смогут пригласить лучшего бомбардира АПЛ ближайшим летом. Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте Эрлинга составляет 150 миллионов евро.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Холанн отметился 18 голами и 5 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Эрлинг Холанн ещё теги

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