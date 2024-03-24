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Английский клуб составит «Аль-Хилялю» конкуренцию в борьбе за Рафинью

24 Марта 2024 • 12:36 Комментировать
Ньюкасл
...
Вест Хэм
30.03 15:30

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас интересен не только «Аль-Хилялю». Напомним, ранее сообщалось, что команда из Саудовской Аравии предложила за бразильца 100 миллионов евро.

По информации от журналиста Хоакима Пьеры, английский «Ньюкасл» готов составить «Аль-Хилялю» конкуренцию в борьбе за Рафинью. Повторять предложение саудовцев «сороки» не намерены. Клуб надеется, что желание бразильца остаться в Европе сыграет ключевую роль.

Рафинья уже выступал в Англии в составе «Лидса», где провёл два сезона и отлично себя проявил. В 2022 году «павлины» получили за Диаса 58 миллионов евро компенсации от «Барселоны».

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Ньюкасл Барселона Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2024 Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

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Сегодня, 24 Марта
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