«Барселона» может продать звёздного игрока

В «Барселоне» рассматривают разные варианты по будущему полузащитника Френки де Йонга. При оценке ситуации в клубе учитывают высокую зарплату нидерландского футболиста. Не исключено, что де Йонг будет продан в летнее трансферное окно, но окончательное решение будет за самим игроком. Обо всём этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на издание AS.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта говорил о том, что де Йонг не планирует менять клубную прописку.

Френки де Йонгу 26 лет, за «Барселону» полузащитник выступает с лета 2019 года после трансфера из «Аякса».

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