Канселу пропустил матч с «Атлетико» из-за обследования сердца

Стало известно, почему защитник «Барселоны» Жоау Канселу пропустил матч 29-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

По информации журналиста Фабрицио Романо, у одного из членов семьи Канселу были выявлены проблемы с сердцем. По этой причине футболист не был допущен до игры с «Атлетико», чтобы проверить сердце на признак того, нет ли у него наследственных проблем. Сообщается, что в ходе обследования у Канселу не выявили никаких заболеваний, и сейчас защитник вернулся к тренировкам.

В текущем сезоне Канселу провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре ассиста.