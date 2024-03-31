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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве

31 Марта 2024 • 01:04 Комментировать (2)
Барселона
1:0
Лас-Пальмас

В 30-м туре чемпионата Испании «Барселона» принимала неуступчивый «Лас-Пальмас». За 90 минут гости ни разу не пробили в створ, а соперник - лишь дважды, но этого было достаточно для успеха.

В самом дебюте Роберт Левандовски покатил мяч в ворота, но из положения вне игры. После скидки Левандовски Рафинья с линии штрафной открыл счет, но нет же - вне игры еще раз. На 24-й минуте гости остались вдесятером после фола своего голкипера за пределами штрафной. После подачи Жоау Канселу Левандовски без помех пробил плечом. Офсайда не было, но за гостей сыграла штанга. Только после часа игры на табло изменился счет. После шикарного паса по вертикали от Жоау Фелиша Рафинья с десятка метров головой отправил мяч в сетку - 1:0. После прострела с фланга Фелиш и сам бил с линии вратарской - перекладина, вратарь, и  мяч улетел в поле.

«Барселона» победила и уступает 5 очков лидирующему «Реалу», на таком же удалении позади «Жирона». Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Барселона1:0Лас-Пальмас
(1:0) Рафинья Диас59'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльКубарси ПауИньиго Мартинес  64'Канселу Жоау  88'Лопес Фермин 56' (Фелиш Жоау ( 56') Гюндоган Илкай  51'Роберто Серхи  63' 81' (Роке Витор ( 81') Ямаль Ламин 71' (Торрес Ферран ( 71') Левандовски Роберт  81' 81' (Ромеу Ориоль ( 81') Рафинья Диас
Запасные: Касадо МаркФайе МикаилПенья ИньякиГиу МаркКочен ДиегоФорт ЭкторАраухо РональдАлонсо Маркос
Вальес Альваро  24'Суарес АлехандроКоко СаульМармол МикаКардона Серхи  14' 79' (Бенито Рамирес ( 79') Парк МарвинМуньос Хави 72' (Кампанья Хосе ( 72') Луаодис Энзо 71' (Молейро Альберто ( 71') Родригес КирьянМунир Эль-Хаддади 28' (Аарон Эскандель ( 28') Рамирес Сандро 78' (Кардона Марк ( 78')
Запасные: Синкгравен ДэйлиПерроне МаксимоЛемос АльвароПехиньо ФрансискоГонсалес ФабиоКурбело ЭрикКаба Сори
30 марта. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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pol-black
31 Марта 2024 в 01:28
снова реализация. и в концовке прижались... не нравится мне это. но - с победой!
Vova52
31 Марта 2024 в 01:14
не везло , но всё -таки 3 очка.....
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