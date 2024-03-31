«Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве

В 30-м туре чемпионата Испании «Барселона» принимала неуступчивый «Лас-Пальмас». За 90 минут гости ни разу не пробили в створ, а соперник - лишь дважды, но этого было достаточно для успеха.

В самом дебюте Роберт Левандовски покатил мяч в ворота, но из положения вне игры. После скидки Левандовски Рафинья с линии штрафной открыл счет, но нет же - вне игры еще раз. На 24-й минуте гости остались вдесятером после фола своего голкипера за пределами штрафной. После подачи Жоау Канселу Левандовски без помех пробил плечом. Офсайда не было, но за гостей сыграла штанга. Только после часа игры на табло изменился счет. После шикарного паса по вертикали от Жоау Фелиша Рафинья с десятка метров головой отправил мяч в сетку - 1:0. После прострела с фланга Фелиш и сам бил с линии вратарской - перекладина, вратарь, и мяч улетел в поле.

«Барселона» победила и уступает 5 очков лидирующему «Реалу», на таком же удалении позади «Жирона». Соперник - 12-й.