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Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к Лоботке

24 Марта 2024 • 09:35 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию об интересе испанского клуба к полузащитнику «Наполи» Станиславу Лоботке.

«Мы хотим подписать Лоботку. Я уже говорил о нём с Деку», — цитирует Лапорту журналист Николо Скира.

В текущем сезоне 29-летний Лоботка провёл за «Наполи» 40 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словакии в 30 миллионов евро.

После 29 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» расположилась на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего мадридского «Реала» «сине-гранатовые» сейчас отстают на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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