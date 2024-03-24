Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к Лоботке

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию об интересе испанского клуба к полузащитнику «Наполи» Станиславу Лоботке.

«Мы хотим подписать Лоботку. Я уже говорил о нём с Деку», — цитирует Лапорту журналист Николо Скира.

В текущем сезоне 29-летний Лоботка провёл за «Наполи» 40 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словакии в 30 миллионов евро.

После 29 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» расположилась на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего мадридского «Реала» «сине-гранатовые» сейчас отстают на восемь очков.