Лоботка ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону»

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка рассказал, что думает об интересе к себе со стороны «Барселоны».

Словацкий футболист считается одной из трансферных целей «сине-гранатовых» на предстоящее лето. Недавно информацию о заинтересованности в подписании хавбека подтвердил президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а ранее 29-летнего игрока хвалил рулевой каталонцев Хави Эрнандес.

«Барселона»? Сейчас я сосредоточен на «Наполи», впереди у нас очень важный матч. Однако, конечно, очень приятно, когда Хави, который был моим кумиром в детстве, хвалит мою игру. Это даёт мне дополнительную энергию для дальнейшей работы над собой. Посмотрим, что будет летом», – передаёт Football Italia слова Лоботки.