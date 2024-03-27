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Лоботка ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону»

27 Марта 2024 • 23:23 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
30.03 14:30

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка рассказал, что думает об интересе к себе со стороны «Барселоны».

Словацкий футболист считается одной из трансферных целей «сине-гранатовых» на предстоящее лето. Недавно информацию о заинтересованности в подписании хавбека подтвердил президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а ранее 29-летнего игрока хвалил рулевой каталонцев Хави Эрнандес.

«Барселона»? Сейчас я сосредоточен на «Наполи», впереди у нас очень важный матч. Однако, конечно, очень приятно, когда Хави, который был моим кумиром в детстве, хвалит мою игру. Это даёт мне дополнительную энергию для дальнейшей работы над собой. Посмотрим, что будет летом», – передаёт Football Italia слова Лоботки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Наполи Станислав Лоботка трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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