Хави: «Кубарси и Ямаль могут ознаменовать новую эру в «Барселоне»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о перспективах юных Пау Кубарси и Ламина Ямаля.

17-летний центральный защитник и 16-летний вингер смогли закрепиться в стартовом составе каталонцев, а также пробились в сборную Испании.

«Кубарси и Ямаль могут ознаменовать новую эру в «Барселоне». Они выступают на высочайшем уровне, в этом нет сомнений. Теперь им необходимо поддерживать эту планку, и я уверен, что у них есть всё необходимое для этого», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Хави, который намерен покинуть свой пост в «Барселоне» по окончании сезона.

В субботу «сине-гранатовые» сыграют против «Лас-Пальмаса». Поединок стартует в 23:00 по московскому времени.