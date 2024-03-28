«Барселона» уверена, что трансфер Холанна состоится через полтора года

Каталонская «Барселона» с оптимизмом смотрит на возможный трансфер нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. По информации от журналиста Жорди Жоты, «сине-гранатовые» уверены в том, что норвежец присоединиться к команде через полтора года.

Летом 2026 года у Холанна будет оставаться 12 месяцев по контракту с «Манчестер Сити». «Барселона» надеется, что в этот период сможет согласовать трансфер норвежца на «Камп Ноу».

Рыночная стоимость Холанна оценивается «Трансфермарктом» в 180 миллионов евро. В нынешнем сезоне Эрлинг отметился 18 голами и 5 ассистами в Английской премьер-лиге.