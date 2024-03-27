Левандовски не хочет покидать «Барселону»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не намерен уходить из команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, клубы Саудовской Аравии по-прежнему проявляют интерес к 35-летнему форварду, несмотря на желание Левандовски остаться в «Барселоне». Кроме того, за футболистом следит «Атлетико» Мадрид.

В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал девять ассистов.

Действующий контракт Левандовски с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.