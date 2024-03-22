Лапорта – об интересе «Баварии» к Араухо: «Уверен, он останется в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что центральный защитник Рональд Араухо не покинет клуб в обозримом будущем.

Уругваец – давняя трансферная цель «Баварии». Мюнхенский гранд, по некоторым данным, пытался прибрести 25-летнего футболиста ещё в январе, а летом планирует вернуться с новым предложением.

«Уверен, Рональд останется в «Барселоне». Многие люди думают, что наш клуб находится в сложном финансовом положении, но сейчас всё обстоит намного лучше», – ответил в интервью Mundo Deportivo Лапорта, отвечая на вопрос об интересе «Баварии» к Араухо.

Контракт центрбека с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.