«Барселона» решила продать летом двух центральных защитников

Каталонской «Барселона» ближайшим летом намерена расстаться с двумя центральными защитниками. По информации от издания Sport, неприкасаемыми для руководства являются только Рональд Араухо и молодой Пау Кубарси.

Отмечается, что «Барселона» выбирает, кого из центральных защитников нужно выставить на трансфер. От ухода не застрахованы такие футболисты, как Андреас Кристенсен, Жюль Кунде и Иньиго Мартинес. Также команду могут покинуть Эрик Гарсия и Клеман Ленгле, которые в нынешнем сезоне выступают за другие клубы на правах аренды.

В этом розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» пропустила 34 гола – это является десятым показателем в соревновании.