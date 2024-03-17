Пике рассказал о завершении карьеры: «Футбол – это работа, а не хобби»

Экс-игрок «Барселоны» Херард Пике поделился мыслями о завершении своей карьеры.

Напомним, что Пике завершил профессиональную карьеру в январе 2023 года. Всего за каталонский клуб он провёл 616 встреч, отличившись 53 забитыми мячами и 13 ассистами.

Бывший футболист признался, что это было лёгким решением, так как ему никогда не нравилось тренироваться, а лишь привлекала соревновательность в футболе.

Также Пике заявил, что готов был прекратить выступления уже в возрасте 30 лет, но оставался только из-за игры за «сине-гранатовых».

«Футбол - это работа. Люди думают, что это хобби, но это не так», – цитирует прославленного игрока издание The Times.