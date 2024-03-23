Саудовский «Аль-Хиляль» намерен переманить в свои ряды вингера «Барселоны» Рафинью Диаса.

Как сообщалось ранее, бразилец полностью сосредоточен на «Барселоне» и не намерен никуда уходить грядущим летом, однако представители Саудовской Аравии не сдаются в попытках заполучить футболиста. По сведениям Transfer News Live, «Аль-Хиляль» предложил за Рафинью 100 млн евро – каталонский гранд считает это предложение слишком выгодным, чтобы отказываться. Кроме того, чтобы переубедить самого 27-летнего футболиста, саудовский клуб готов утроить его нынешнюю зарплату.

Рафинья Диас выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер записал на свой счёт пять голов и десять ассистов в 28 матчах за «сине-гранатовых».