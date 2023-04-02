«Реал» объявил состав на матч против «Вальядолида»

В воскресенье «Реал» проведёт домашний матч против «Вальядолида» в рамках чемпионата Испании. Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Камавинга, Тчуамени, Кроос, Асенсио, Родриго, Винисиус, Бензема.

Стартовый свисток в матче между «Реалом» и «Вальядолидом» прозвучит в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» «сливочные» отстают на 15 очков.