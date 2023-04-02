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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил состав на матч против «Вальядолида»

02 Апреля 2023 • 16:15 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Вальядолид
1 1.20 X 7.10 2 13.00
1-й тайм

В воскресенье «Реал» проведёт домашний матч против «Вальядолида» в рамках чемпионата Испании. Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Камавинга, Тчуамени, Кроос, Асенсио, Родриго, Винисиус, Бензема.

Стартовый свисток в матче между «Реалом» и «Вальядолидом» прозвучит в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» «сливочные» отстают на 15 очков.

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Реал Мадрид
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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