Браим Диас хочет остаться в «Милане»

Полузащитник Браим Диас хотел бы продолжить выступления за «Милан» после завершения срока аренды.

Испанец принадлежит мадридскому «Реалу», но до конца текущего сезона будет выступать за «россонери» на правах аренды. Недавно СМИ сообщили о намерении руководства «королевского клуба» вернуть 23-летнего футболиста, несмотря на заинтересованность «Милана» в его выкупе. Согласно информации Gazzetta dello Sport, сам Диас также с радостью остался бы в итальянской команде на следующий сезон, но последнее слово в данном вопросе остаётся за «Реалом». Вероятно, стороны ещё проведут переговоры, чтобы найти устраивающее всех решение.

Браим Диас провёл 31 матч за «Милан» в текущей кампании, отметившись пятью голами и двумя ассистами.