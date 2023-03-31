«Реал» готов продать Менди

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может покинуть клуб грядущим летом.

Француз не всегда проходит в стартовый состав команды Карло Анчелотти, а в текущем сезоне также испытывает проблемы с травмами. В настоящий момент руководство «королевского клуба» всерьёз рассматривает продажу 27-летнего игрока в летнее трансферное окно, докладывает журналист Хорхе Пикон. Ранее сообщалось, что латераль недоволен своим положением в команде.

Ферлан Менди принял участие в 25 поединках мадридского «Реала» в текущем сезоне, записав себе в актив одну результативную передачу. Действующий договор игрока рассчитан до 2025 года.