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Чемпионат Испании. Ла Лига

Большой бенефис Бензема: Карим оформил хет-трик, а «Реал» не заметил «Вальядолид»

02 Апреля 2023 • 19:10 Комментировать (2)
Реал Мадрид
6:0
Вальядолид
окончен

Мадридский «Реал» и «Вальядолид» схлестнулись в рамках чемпионата Испании. Встреча 27-го тура Ла Лиги состоялась 2 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид6:0Вальядолид
(1:0) Родриго22'  
(2:0) Бензема Карим29'  
(3:0) Бензема Карим32'  
(4:0) Бензема Карим36'  
(5:0) Асенсио Марко73'  
(6:0) Васкес Лукас  
Куртуа ТибоВаскес ЛукасМилитао ЭдерАлаба Давид 69' (Вальехо Хесус ( 69') Камавинга ЭдуардоТчуамени ОрельенКроос ТониАсенсио МаркоРодриго 82' (Одриосола Альваро ( 82') Винисиус Жуниор 69' (Себальос Дани ( 69') Бензема Карим 65' (Азар Эден ( 65')
Запасные: Карвахаль ДаниэльВальверде ФедерикоМодрич ЛукаЛунин АндрейРодригес АльвароЛопес Луис
Асенхо СерхиоФреснеда Иван  64'Хоакин ФернандесЭль-Ямик ДжавадЛуис Перез 46' (Плано Оскар ( 46') Роза Лукас 61' (Торрес Давид ( 61') Роке Меса 46' (Агуадо Альваро ( 46') Онгла Мартин 46' (Перес Кике ( 46') Мончу РамонПлата Гонсало 70' (Амалла Селим ( 70') Леон Серхио
Запасные: Кенеди РобертЭскудеро СерхиоЛарин КайлСанчес ИванМасип Хорди
02 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

«Реал» безусловно держал в уме предстоящее класико в Кубке Испании, поэтому на «Вальядолид» Анчелотти позволил себе небольшую ротацию состава. Так, в стартовом составе появились Марко Асенсио, Родриго и Лукас Васкес, а небольшой отдых получили Модрич, Карвахаль и Вальверде, оказавшиеся в запасе.

Но никоим образом небольшая ротация не сказалась на «королевском» настрое. Мадридцы вышли за крупной победой, красивой победой. И добыли они её за первые 45 минут. Точнее, за 14 минуту в середине первого тайма. Но до волшебного отрезка «Реала» было ещё попадание в штангу от Роке Месы. Мог полузащитник «Вальядолида» отличиться дальним ударом – спас хозяев каркас ворот.

А далее началось форменное избиение. 22-я минута: отбора и умный пас Камавинги, Асенсио убежал от того же Месы и покатил на правый край чужой штрафной площади, откуда Родриго, спокойно расстрелял дальний угол – 1:0. Проходит семь минут и банальный кросс Винисиуса в надежде друг на друга пропускают вратарь и защитник «Вальядолида», позволяя Кариму Бензема с метра занести мяч в пустые ворота – 2:0.

Дубль француз оформил без подарков от обороны, получил мяч на дуге штрафной площади. Разобрался с двумя опекунами и пробил точно в «девять» - 3:0. А хет-трик Бензема вообще стал вишенкой на торте. Родриго с правого фланга выполнил мягкую подачу в центр вратарской площади, где Карим сверкнул ударом через себя, уложив мяч точно в угол – 4:0. Три гола за семь минут от маэстро Карима Бензема! Мячи он любезно расставил в порядке увеличения сложности и красоты.

Удивительно, но второй тайм тоже начался со звона штанги ворот «Реала». Теперь уже Кике Перес пальнул из-за пределов штрафной площади, заставив прозвенеть стойку. «Вальядолид» играл активно, будто забыл про счёт. Сдаваться гости не собирались, а вот «Реал» действовал вальяжно, долго мадридцы привыкали к мысли, что придётся играть до финального свистка. В итоге хозяева больше не давали играть сопернику, чем сами работали в созидании.

Правда, забил-то снова «Реал»: Винисиус принял мяч в штрафной площади и скинул на Родриго, которому осталось пробить в пустой угол. Вот только первый бразилец подыграл себе рукой, что рефери заметили на повторе. Гол не засчитали, а за мгновение до него, кстати, Анчелотти снял с игры героя матча Карима Бензема, выпустив вместо него Эдена Азара.

Впрочем, маниту «Реал» сопернику всё-таки отгрузил. Родриго в сопровождении двух защитников пробежался по левому краю и скинул чуть назад на Асенсио, а Марко отличился ударом в касание – 5:0. А в компенсированное время прилетел и шестой мяч: Эден Азар отметился ассистом, а точный удар нанёс Лукас Васкес - 6:0. Очень красивая победа «Реала» и «короли» в хорошем настроении отправляются готовиться к матчу против «Барселоны» в Кубке Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вальядолид
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Комментарии (2)
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Артур Измаилов
02 Апреля 2023 в 19:24
Да, у Бенза хет-трик, с чем я поздравляю, но лучшим сегодня на мой взгляд был Камавингва. Все перекрывал, везде успевал.
pol-black
02 Апреля 2023 в 19:16
Вальядолид неплохо играл, две штанги хотя бы взять. но мадрид атаковал лучше.
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