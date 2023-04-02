Большой бенефис Бензема: Карим оформил хет-трик, а «Реал» не заметил «Вальядолид»

Мадридский «Реал» и «Вальядолид» схлестнулись в рамках чемпионата Испании. Встреча 27-го тура Ла Лиги состоялась 2 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» безусловно держал в уме предстоящее класико в Кубке Испании, поэтому на «Вальядолид» Анчелотти позволил себе небольшую ротацию состава. Так, в стартовом составе появились Марко Асенсио, Родриго и Лукас Васкес, а небольшой отдых получили Модрич, Карвахаль и Вальверде, оказавшиеся в запасе.

Но никоим образом небольшая ротация не сказалась на «королевском» настрое. Мадридцы вышли за крупной победой, красивой победой. И добыли они её за первые 45 минут. Точнее, за 14 минуту в середине первого тайма. Но до волшебного отрезка «Реала» было ещё попадание в штангу от Роке Месы. Мог полузащитник «Вальядолида» отличиться дальним ударом – спас хозяев каркас ворот.

А далее началось форменное избиение. 22-я минута: отбора и умный пас Камавинги, Асенсио убежал от того же Месы и покатил на правый край чужой штрафной площади, откуда Родриго, спокойно расстрелял дальний угол – 1:0. Проходит семь минут и банальный кросс Винисиуса в надежде друг на друга пропускают вратарь и защитник «Вальядолида», позволяя Кариму Бензема с метра занести мяч в пустые ворота – 2:0.

Дубль француз оформил без подарков от обороны, получил мяч на дуге штрафной площади. Разобрался с двумя опекунами и пробил точно в «девять» - 3:0. А хет-трик Бензема вообще стал вишенкой на торте. Родриго с правого фланга выполнил мягкую подачу в центр вратарской площади, где Карим сверкнул ударом через себя, уложив мяч точно в угол – 4:0. Три гола за семь минут от маэстро Карима Бензема! Мячи он любезно расставил в порядке увеличения сложности и красоты.

Удивительно, но второй тайм тоже начался со звона штанги ворот «Реала». Теперь уже Кике Перес пальнул из-за пределов штрафной площади, заставив прозвенеть стойку. «Вальядолид» играл активно, будто забыл про счёт. Сдаваться гости не собирались, а вот «Реал» действовал вальяжно, долго мадридцы привыкали к мысли, что придётся играть до финального свистка. В итоге хозяева больше не давали играть сопернику, чем сами работали в созидании.

Правда, забил-то снова «Реал»: Винисиус принял мяч в штрафной площади и скинул на Родриго, которому осталось пробить в пустой угол. Вот только первый бразилец подыграл себе рукой, что рефери заметили на повторе. Гол не засчитали, а за мгновение до него, кстати, Анчелотти снял с игры героя матча Карима Бензема, выпустив вместо него Эдена Азара.

Впрочем, маниту «Реал» сопернику всё-таки отгрузил. Родриго в сопровождении двух защитников пробежался по левому краю и скинул чуть назад на Асенсио, а Марко отличился ударом в касание – 5:0. А в компенсированное время прилетел и шестой мяч: Эден Азар отметился ассистом, а точный удар нанёс Лукас Васкес - 6:0. Очень красивая победа «Реала» и «короли» в хорошем настроении отправляются готовиться к матчу против «Барселоны» в Кубке Испании.