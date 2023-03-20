Анчелотти: «Уверен, мы выиграем что-нибудь в этом сезоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уверен, что его команда возьмёт какой-нибудь трофей в нынешнем сезоне. Напомним, вчера отставание «сливочных» от первого места в чемпионате Испании выросло до 12 очков.

«Уверены, мы выиграем что-нибудь в этом сезоне. Особенно, если будем играть так, как это делали с «Барселоной», – заключил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» также ведёт борьбу за победу в Лиге чемпионов и Кубке Испании, где команда Анчелотти проиграла в первом матче полуфинала той же «Барселоне» 0:1 на «Сантьяго Бернабеу». Ответная встреча состоится в апреле. Что касается Лиги чемпионов, там на «сливочных» ожидают четвертьфинальные матчи с лондонским «Челси».