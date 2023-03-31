За что Анчелотти уволят из «Реала»

Ближайшим летом на тренерском мостике «Реала» назревает перестановка. В прессе проскакивала информация о том, что Карло Анчелотти будет уволен независимо от результатов сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, за что Флорентино Перес уволит итальянского специалиста, если это действительно случится.

В прошлом сезоне Карло Анчелотти привёл «Реал» к чемпионству и к очередному трофею Лиги чемпионов. Итальянец мог претендовать на статус лучшего тренера в мире, но не прошло и года, как он находится под серьёзным давлением. Вряд ли такая смена ситуации кого-то серьёзно удивляет. Футбольный мир жесток, и примеров очень много. Маурисио Почеттино в 2019 году уволили из «Тоттенхэма» через полгода после первого финала Лиги чемпионов в истории клуба. Через год то же самое произошло с Томасом Тухелем в «ПСЖ». Тухель в скором времени выиграл Лигу чемпионов с «Челси», а через год с лишним его снова уволили. Эти ситуации лишь подчёркивают то, что в топовых клубах имеет значение только настоящее – на прошлые заслуги никто не смотрит.

Если смотреть на настоящее, то сегодняшний «Реал» не впечатляет. В последнее время команда выступает крайне нестабильно, и такие «американские горки» никого не устраивают – ни фанатов, ни руководство. Недавно «Реал» выдал шикарный камбэк в гостях у «Ливерпуля», превратив 0:2 в 5:2. Но дальше последовали неудачные матчи на внутренней арене против «Атлетико», «Барселоны» и «Бетиса».

Сезон начинался для «Реала» довольно хорошо, но с конца октября мадридцы начали хромать. Ряд осечек в Ла Лиге дорого стоил команде – от лидирующей «Барселоны» «сливочные» сейчас отстают на 12 очков. После недавнего поражения в «эль класико» «Реал» вряд ли мечтает о чемпионстве. Конечно, за результаты всегда отвечает тренер.

В прошлом сезоне Анчелотти нахваливали за его тренерский стиль невмешательства. «Реал» выдавал камбэк за камбэком в Лиге чемпионов, но это были не те случаи, когда игра переворачивалась за счёт тренерских решений или действий. «Реал» был очень уверен в себе, проявлял характер и за счёт этого часто выбирался из сложных положений. Сейчас «сливочные» стали более уязвимы, им реже удаётся переворачивать матчи. Возможно, нынешнему «Реалу» порой нужна тренерская рука, однако Анчелотти продолжает следовать своему стилю невмешательства, когда футболисты получают большую свободу. Наверняка это одна из причин, по которым итальянец может лишиться работы в Мадриде.

Где-то Анчелотти не хватает гибкости и в тактическом плане. В ситуации с травмами и нестабильностью Бензема «Реал» в атаке слишком зависим от Винисиуса, но бразилец не всегда может быть «палочкой-выручалочкой», ведь против него порой действуют сразу несколько соперников. Не всё гладко и в обороне, особенно на левом фланге, где даже приходилось играть Камавинга. Анчелотти было бы полезно что-то изменить в тактическом подходе, попробовать какие эксперименты. Но итальянец продолжает гнуть свою линию. Быть может, в «Реале» хотят иметь более современного и вариативного тренера.

Наконец, Флорентино Перес может чувствовать, что «Реалу» остро нужна встряска, чтобы провести следующий сезон лучше. Смена главного тренера часто даёт команде глоток свежего воздуха.

Александр Тихий