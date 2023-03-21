Вейга предпочитает перейти в «Реал», а не в клубы из АПЛ

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Испанец предпочитает перебраться в мадридский «Реал», нежели переезжать в Английскую премьер-лигу.

По информации от издания Cadena SER, Вейга действительно хочет перебраться в «Реал», который ранее обозначил свой интерес к футболисту. При этом на испанца претендуют лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Вейга в нынешнем сезоне забил 8 голов в чемпионате Испании. «Реал» вполне может купить полузащитника вместе с Джудом Беллингемом из дортмундской «Боруссии». Эти две сделки не должны помешать друг другу.