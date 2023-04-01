Ферлан Менди пропустил 52 матча «Реала» с момента перехода в 2019 году

Левый защитник «Реала» Ферлан Менди за всё время нахождения в «королевском клубе» пропустил 52 матча во всех турнирах. В общем и целом футболист пробыл вне игры 312 дней. Этими цифрами поделился немецкий портал Transfermarkt.

Напомним, вчера Менди получил очередную травму, из-за которой пропустит минимум месяц. Давид Алаба, который может закрыть позицию левого защитника, тоже продолжает восстанавливаться после травмы.

Менди перебрался в мадридский «Реал» летом 2019 года из французского «Лиона». Ранее несколько авторитетных источников сообщило о том, что руководство «сливочных» хочет избавиться от футболиста грядущим летом.