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Чемпионат Испании. Ла Лига

Некоторые люди в руководстве «Реала» считают Анчелотти идеальным тренером для команды

27 Марта 2023 • 13:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

У главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти есть свои сторонники в руководстве. По информации от издания Marca, некоторые люди, которые ответственны за принятие решений, считают итальянца идеальным тренером для «королевского клуба».

Однако, президент команды Флорентино Перес сомневается в способностях Анчелотти. Ранее сообщалось, что Карло могут уволить в конце сезона, несмотря на то, что у итальянца есть контракт до лета 2024 года.

Отмечается, что «Реал» не планирует больших усилений в летнее трансферное окно. Это может помочь Анчелотти сохранить работу, ведь у итальянца хорошие отношения с нынешним составом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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