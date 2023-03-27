Некоторые люди в руководстве «Реала» считают Анчелотти идеальным тренером для команды

У главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти есть свои сторонники в руководстве. По информации от издания Marca, некоторые люди, которые ответственны за принятие решений, считают итальянца идеальным тренером для «королевского клуба».

Однако, президент команды Флорентино Перес сомневается в способностях Анчелотти. Ранее сообщалось, что Карло могут уволить в конце сезона, несмотря на то, что у итальянца есть контракт до лета 2024 года.

Отмечается, что «Реал» не планирует больших усилений в летнее трансферное окно. Это может помочь Анчелотти сохранить работу, ведь у итальянца хорошие отношения с нынешним составом.