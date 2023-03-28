Вероятность возвращения Браима Диаса в «Реал» становится всё выше

Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы вернуть в свои ряды полузащитника Браима Диаса, который проводит уже третий сезон в аренде за «Милан». По информации от Diario AS, с каждым днём вероятность возвращения Диаса в «Реал» становится всё больше.

Ранее сообщалось, что сам Браим предпочитает остаться в «Милане», так как не видит для себя места в мадридском «Реале». Тем не менее, «россонери» пока не могут себе позволить полноценный выкуп футболиста.

В нынешнем сезоне Диас отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в итальянской Серии А – это больше, чем за всю предыдущую кампанию.