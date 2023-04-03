Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бензема впервые забил три мяча в первом тайме за «Реал»

03 Апреля 2023 • 05:59 Комментировать
Реал Мадрид
6:0
Вальядолид
окончен

В матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» достойно ответил на вызов «Барселоны», отгрузив «Вальядолиду» целых шесть голов. Три из них на свой счет записал французский форвард Карим Бензема, который сделал самый быстрый хет-трик в своей карьере.

Но не только - Бензема впервые забил три мяча уже в первом тайме за мадридский «Реал». Такое ему удавалось ранее, но в его предыдущем клубе - французском «Лионе».

Напомним, что французский форвард выступает в составе пока еще действующего чемпиона Испании с 2009 года. В следующем туре «Реал» примет дома «Вильярреал».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.04.23 в 22:00
Валенсия Валенсия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.07 3.20 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Апреля
05:59 · Испания. Ла Лига
​Бензема впервые забил три мяча в первом тайме за «Реал»
05:26 · Испания. Ла Лига
Бензема сделал самый быстрый хет-трик в своей карьере
02:36 · Испания. Ла Лига
У Анчелотти нет оснований полагать, что он продолжит работу в «Реале» в следующем сезоне
02 Апреля
23:57 · Испания. Ла Лига
Чудесный прорыв Корреа позволил «Атлетико» дожать «Бетис»
23:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мне не звонят из Бразилии»
23:02 · Испания. Ла Лига
Анри объяснил, почему Месси должен вернуться в «Барселону»
22:18 · Испания. Ла Лига
Облак повторил рекорд Година
21:52 · Испания. Кубок
Анчелотти рассказал о настрое «Реала» перед кубковым матчем с «Барселоной»
21:36 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» в концовке вырвал победу над «Реал Сосьедадом»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «У меня хорошее предчувствие после сегодняшней победы»
20:33 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Я бы остался в «Реале» до 2034 года»
19:47 · Испания. Ла Лига
Азар сделал результативное действие в Ла Лиге впервые за 596 дней
19:37 · Испания. Ла Лига
Больше 100 млн евро: «Барселона» повесила ценник на талантливого Фати слухи
19:20 · Испания. Ла Лига
«Эльче» может подать протест на результат матча с «Барселоной» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем