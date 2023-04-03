​Бензема впервые забил три мяча в первом тайме за «Реал»

В матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» достойно ответил на вызов «Барселоны», отгрузив «Вальядолиду» целых шесть голов. Три из них на свой счет записал французский форвард Карим Бензема, который сделал самый быстрый хет-трик в своей карьере.

Но не только - Бензема впервые забил три мяча уже в первом тайме за мадридский «Реал». Такое ему удавалось ранее, но в его предыдущем клубе - французском «Лионе».

Напомним, что французский форвард выступает в составе пока еще действующего чемпиона Испании с 2009 года. В следующем туре «Реал» примет дома «Вильярреал».