Анчелотти: «Не собираюсь завершать карьеру в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти передумал завершать карьеру после работы в «королевском клубе». Напомним, в начале сезона итальянец заявил, что покончит с тренерской деятельностью после периода в «Реале».

«Я говорил, что закончу карьеру после работы в «Реале»? Что ж, сегодня я отказывают от этих слов», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Вальядолидом».

Анчелотти уже несколько месяцев активно связывают с назначением в сборную Бразилии. У итальянца действует контракт с мадридским «Реалом» до лета 2024 года, но его могут уволить уже в конце нынешнего сезона.