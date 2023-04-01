Анчелотти: «Менди очень не везёт в этом сезоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал травму левого защитника Ферлана Менди, который не поможет своей команде в ближайший месяц.

«Менди очень не везёт в этом сезоне. Он является очень важным футболистом для команды, но нам удалось найти ему качественную замену», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Вальядолидом» в Ла Лиге.

Напомним, с момента перехода в мадридский «Реал» 2019 году, Менди пропустил 52 матча из-за различного рода травм. В нынешнем сезоне на счету французского фуллбека одна результативная передача в чемпионате Испании.