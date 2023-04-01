Почеттино – первый выбор Переса на замену Анчелотти

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет назначить Маурисио Почеттино на роль главного тренера команды, если Карло Анчелотти будет уволен в конце сезона. По информации от TyC Sports, аргентинец является приоритетным кандидатом для Переса.

Почеттино находится без работы с прошлого лета, когда его уволили из «ПСЖ». Напомним, Маурисио ранее возглавлял такие команды, как «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол», за который также выступал в качестве футболиста.

Напомним, Анчелотти могут уволить в конце сезона, если итальянец не выиграет для команды хотя бы один крупный трофей.