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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» летом хочет подписать 2-3 игроков

29 Марта 2023 • 10:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Мадридский «Реал» ближайшим летом планирует усилиться максимум тремя игроками. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, «сливочные» не намерены покупать большое количество новых футболистов.

Ранее сообщалось, что главной целью «королевского клуба» станет полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, которого оценивают в 140-150 миллионов евро. Также ходили слухи о возможном трансфере нападающего на подмену Кариму Бензема. Среди вариантов был Душан Влахович из туринского «Ювентуса».

Сейчас мадридский «Реал» занимает третью строчку в чемпионате Испании. Отставание от первого места составляет 12 очков.

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Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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