Начо – об истекающем контракте с «Реалом»: «Уверен, мне не будет так комфортно в другом клубе»

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался о своём будущем.

Контракт 33-летнего футболиста, отыгравшего в «Реале» всю карьеру, истекает в июне.

«Прямо сейчас проходит лучший этап моего футбольного пути, и я просто живу настоящим. Мы обсудим ситуацию с «Реалом», после чего примем решение. Я даже не представляю, что такое играть в другом клубе. Уверен, мне не будет так же комфортно ни в одном другом месте. Деньги не играют для меня определяющей роли – я просто хочу чувствовать себя важным в «Реале», как это было в последние несколько лет», – цитирует издание TMW испанского футболиста.