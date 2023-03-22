Себальос: «Реал» ещё не связывался со мной по новому контракту»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос признался, что руководство «королевского клуба» ещё не контактировало с ним по поводу нового контракта. Нынешний договор испанца с командой истекает в конце сезона.

«Продление контракта? Клуб не разговаривал со мной в этом сезоне. Контакта до сих пор не было. У меня осталось 2 месяца, я знаю, что у меня нет нового соглашения, но я не думаю об этом», – сказал Себальос в интервью El Chiringuito.

Себальос в этом сезоне провёл 19 матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей. Испанский полузащитник ранее выступал в Англии на правах аренды за лондонский «Арсенал».