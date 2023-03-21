Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля: «Мечтаю о возвращении Бензема»

Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оля заявил о том, что мечтает о возвращении в команду нападающего Карима Бензема, который с 2009 года выступает за мадридский «Реал».

«Мечтаю о возвращении Бензема, но это очень сложно осуществить. Если появится хотя бы малейший шанс, мы воспользуемся им, даже несмотря на все риски. Он является символом «Лиона». В матче с «Барселоной» Карим смотрелся очень хорошо», – цитирует Оля Madrid Xtra.

В конце сезона у Бензема истекает контракт с «Реалом», но стороны всё ещё могут продлить сотрудничество. Карим в нынешнем розыгрыше Ла Лиги забил 11 голов в чемпионате Испании.