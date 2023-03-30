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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реалу» вряд ли удастся вернуть Зидана

30 Марта 2023 • 22:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
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02.04 17:15

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан вряд ли вновь возглавит команду в обозримом будущем.

Француз считается одним из вероятных сменщиков Карло Анчелотти, который может покинуть свой пост уже после завершения текущего сезона. Как отмечает журналист Антон Меана, Зидан остаётся приоритетным выбором для «Реала», однако в «королевском клубе» считают, что назначить специалиста в третий раз в ближайшее время будет крайне затруднительно. Основным кандидатом с учётом данного обстоятельства является Маурисио Почеттино.

Зинедин Зидан остаётся без тренерской работы с момента ухода из «Реала» в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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