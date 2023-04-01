Анчелотти: «Я пока не думаю о будущем, надеюсь, что останусь в «Реале» в следующем сезоне»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти отреагировал на слухи о возможном увольнении в конце сезона. Напомним, если верить некоторым источникам, итальянец лишится работы, если не выиграет ни одного трофея по итогам кампании.

«Мы не думаем о будущем, игроки не думают о новых контрактах. Наш фокус сосредоточен на «Вальядолиде», «Барселоне» и «Челси». Моё будущее? Меня не удивляют слухи, я совершенно не беспокоюсь по этому поводу. Я останусь до тех пор, пока клуб мне это позволяет. В оставшиеся пару месяцев сезона мы постараемся выиграть что-нибудь. Надеюсь, после этого я останусь на следующий сезон», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.