Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» интересовался Тухелем до его назначения тренером «Баварии»

29 Марта 2023 • 13:19 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

«Реал» проявлял интерес к немецкому тренеру Томасу Тухелю до его назначения на пост наставника «Баварии», сообщает Relevo.

По информации источника, руководство испанского клуба активно ищет замену для Карло Анчелотти, который может покинуть «Реал» по окончании нынешнего сезона. Отмечается, что сейчас основным претендентом на должность главного тренера «сливочных» является экс-рулевой «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино. На втором месте в списке возможных преемников Анчелотти находится наставник «Кастильи» Рауль.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» 24 марта. Ранее он работал в лондонском «Челси», из которого был уволен в начале сентября прошлого года.

После 26 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первой «Барселоны» на 12 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Карло Анчелотти Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
13:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» интересовался Тухелем до его назначения тренером «Баварии»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов» 1
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не заинтересована в трансфере Ковачича
11:45 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Постараемся максимально упростить Тухелю жизнь»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Боруссия» Дортмунд сразятся летом за Фреснеду
10:38 · Германия. Бундеслига
Травма Горецки оказалась несерьёзной
10:29 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт прошлым летом был главной целью Тухеля в «Челси»
10:16 · Англия. Премьер-лига
11 лучших: названа символическая сборная Европы 2
09:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться игроком из Бундеслиги
09:24 · Германия. Бундеслига
Стало известно, что Нагельсманн сказал игрокам «Баварии» до своего увольнения
09:06 · Германия. Бундеслига
Де Лигт высказался об увольнении Нагельсманна
08:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обозначил летнюю трансферную цель
07:22 · Англия. Премьер-лига
Ковач ответил на предложение «Тоттенхэма»
07:15 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» придумала, как сорвать трансфер Беллингема в «Реал»
03:52 · Германия. 2-я бундеслига
Матчи «Бари» посещают почти 50 тысяч человек в среднем - выдающийся показатель для второй лиги
Все новости
Рекомендуем