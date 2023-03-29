«Реал» интересовался Тухелем до его назначения тренером «Баварии»

«Реал» проявлял интерес к немецкому тренеру Томасу Тухелю до его назначения на пост наставника «Баварии», сообщает Relevo.

По информации источника, руководство испанского клуба активно ищет замену для Карло Анчелотти, который может покинуть «Реал» по окончании нынешнего сезона. Отмечается, что сейчас основным претендентом на должность главного тренера «сливочных» является экс-рулевой «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино. На втором месте в списке возможных преемников Анчелотти находится наставник «Кастильи» Рауль.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» 24 марта. Ранее он работал в лондонском «Челси», из которого был уволен в начале сентября прошлого года.

После 26 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первой «Барселоны» на 12 очков.