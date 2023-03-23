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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга: В «Реале» привыкли побеждать, никто не отмечает победу

23 Марта 2023 • 21:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о своём текущем клубе.

«Реал — лучший клуб мира. Когда мы выиграем, никто не отмечает победу. Даже когда я завоевал первый трофей, одолев в Суперкубке Испании «Атлетик», я ожидал чего-то, но ничего не произошло. Здесь привыкли побеждать, я уже сам стал таким», — приводит слова Камавинга Ouest-France.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

После 26 туров «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао Эдуардо Камавинга
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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