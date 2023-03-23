Камавинга: В «Реале» привыкли побеждать, никто не отмечает победу

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о своём текущем клубе.

«Реал — лучший клуб мира. Когда мы выиграем, никто не отмечает победу. Даже когда я завоевал первый трофей, одолев в Суперкубке Испании «Атлетик», я ожидал чего-то, но ничего не произошло. Здесь привыкли побеждать, я уже сам стал таким», — приводит слова Камавинга Ouest-France.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

После 26 туров «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков.