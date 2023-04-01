Влахович очень нравится «Реалу»

Нападающий туринского «Ювентуса» очень нравится руководству мадридского «Реала». По информации от Diario AS, в «королевском клубе» считают, что Душан всерьёз может усилить команду летом.

Отметим, что Влаховича с осени связывают с потенциальным уходом из «Ювентуса». Игрок, за которого в январе 2022 года было заплачено 82 миллиона евро, хочет покинуть «старую синьору». Помимо «Реала» к сербу также приписывали интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги.

У основного форварда «Реала» Карима Бензема летом заканчивается контракт, который руководство хочет продлить. Влахович в этом сезоне отметился 8 голами в чемпионате Италии.